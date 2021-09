Filtraron el poderoso discurso de Cristiano Ronaldo a sus compañeros: ''He vuelto al United por dos razones...''

Desde que se anunció su fichaje por el Manchester United, Cristiano Ronaldo se convirtió en el nuevo líder del plantel. Y lo reconfirmó con el doblete que marcó el sábado en su regreso al Old Trafford frente al Newcastle.

Así fue el regreso de CR7: dos goles y la emoción de su mamá

''Cristiano levanta a todos, hace que todos se concentren. Se exige a sí mismo, lo que luego exigirá a sus compañeros de equipo y a nosotros'', comentaba Solskjaer una vez que finalizó el partido.

Pero antes de eso, el delantero ya había acaparado la atención de todos sus nuevos compañeros y lo hizo con un discurso, en su carta de presentación con el equipo, y que fue desvelada por The Sun.

Ronaldo intentó tocar la fibra de los jugadores y les explicó cuáles eran los motivos por los que había regresado al United. El luso les pidió mucho compromiso y respeto por el club.

''Todo el grupo de jugadores y el cuerpo técnico escucharon en silencio. Les dijo a sus compañeros: 'He vuelto al Manchester United por dos razones. La primera es porque amo al club. La segunda es que me encanta la mentalidad ganadora que se respira en las filas de este equipo'. El discurso de Ronaldo fue muy poderoso y edificante'', revela The Sun, uno de los diarios que cubre al United.

CR7 salvó a su hermano de las drogas y el alcohol

Cristiano aclaró que su vuelta al Old Trafford era para que el club volviera a ser protagonista en Europa y pudieran levantar todos los títulos posibles, como él lo hizo durante su primera etapa.

''No he vuelto para ser un cheerleader (porrista). Si quieren triunfar, necesito que amen este club de todo corazón. Tienen que comer, dormir y luchar por este club. Jueguen o no jueguen, tienen que apoyar a nuestros compañeros y dar siempre el 100% por esta camiseta'', dijo Cristiano, en declaraciones que recoge el medio inglés.

''Estoy aquí para ganar y nada más. Ganar nos trae felicidad'', añadió CR7 y terminó con un: ''Todos ustedes son jugadores increíbles y creo en ustedes, de lo contrario no habría regresado''.