Ibrahimovic y su sorpresa en el Milan: ''Pregunté quién había jugado la Champions, pensé que era una broma...''

Zlatan Ibrahimovic fue una de las notables ausencias para el Milan en este arranque de la Champions. El sueco se volvió a lesionar, pero aseguró en un acto público en Milán que está recuperándose para regresar a las canchas. Además cuenta que se llevó una gran sorpresa cuando llegó al club italiano y preguntó al plantel quiénes ya habían jugado el torneo continental. También señala que está en contra de la Superliga europea.

Zlatan revela que tiene 300 millones de euros y una isla

Estado físico

''Hay que ir viéndolo día a día, no es ningún secreto. Tengo un problema en los tendones y no me arriesgo a sufrir consecuencias. Quiero jugar toda la temporada y pensar que no soy Supermán. Mi problema es que trabajo demasiado y que me gusta sufrir. Esta vez escucharé a mi físico''.

El Milan y la Champions

''Ayer para muchos fue su primera vez en la Champions, pero ahora entienden qué es y qué hay que hacer para jugar allí. Estoy feliz por mis compañeros. Recuerdo que al final de la temporada pasada pregunté cuántos habían jugado en la Champions y solo dos o tres levantaron la mano. Pensé que era una broma, pero era verdad''.

Con ganas de jugar el torneo

''El balón de la Champions te da otra energía, más adrenalina. Estoy deseando jugar la Champions en San Siro, con el estado lleno''.

No quiere la Superliga

''Cuando llegó el Covid-19 muchos clubes lo pagaron, no contaban ni con aficionados ni con patrocinadores. Y los clubes que más lo han sufrido han tratado de recuperarse rápidamente. Pero nadie pensó en preguntar a los jugadores. La primera pregunta debería haber sido para nosotros. El que la inventó se ha equivocado, porque yo soy el jugador que luego tiene que salir al campo''.