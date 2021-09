PSG y Messi con prueba difícil; CR7 va de visitante: los partidazos para este fin de semana  

El París Saint-Germain, que el miércoles apenas empató 1-1 con el Brujas en su arranque en la Liga de Campeones, regresa a la Ligue 1 francesa el domingo, recibiendo al Lyon en el partido estrella de la 6ª jornada.

Para reír: Real Madrid presentó su nueva camisa y los memes hacen pedazos a Vinicius Junior



Con 15 puntos de 15 posibles, el PSG está siendo por ahora imparable en el campeonato doméstico y ello le permite mantener una ventaja de 4 puntos sobre el segundo, el Angers.



Después de que Messi, Neymar y Kylian Mbappé fueran por primera vez titulares juntos el miércoles en Bélgica en la Champions, el partido ante el Lyon debería suponer una nueva oportunidad para ese tridente 'MNM'. Todo dependerá en principio del estado y la evolución de Mbappé, que recibió un golpe en un tobillo en Brujas, por el que fue incluso sustituido poco después del descanso.





El Barcelona recibe al Granada en la quinta jornada de la liga española, buscando una victoria para olvidar su duro inicio en la Champions, mientras Valencia y Real Madrid se enfrentan en un duelo por el liderato.



El equipo azulgrana, que cayó 3-0 ante el Bayern de Munich el martes, marcha en la 7ª posición de la clasificación a tres puntos de Real Madrid (1º), Valencia (2º) y Atlético (3º), pero con un partido menos que estos equipos.

Choco Lozano ya piensa en el Barcelona tras su partidazo contra Celta



Los hombres de Ronald Koeman tratarán de apuntarse una victoria en el Camp Nou el lunes, para no perder el tren de cabeza en un partido para el que no podrán contar con los lesionados Pedri y Jordi Alba, que aumentaron una enfermería ya muy cargada.



AGENDA DEL FIN DE SEMANA





SÁBADO 18



7:30 A.M Bayern Múnich vs. Bochum

8:00 A.M Manchester City vs. Southampton

8:00 A.M Liverpool vs. Crystal Palace

8:00 A.M Burnley vs. Arsenal

8:15 A.M Atlético Madrid vs. Athletic

10:00 A.M Inter vs Bolonia



DOMINGO 19



7:00 A.M West Ham vs Manchester United

9:30 A.M Tottenham vs Chelsea

10:00 A.M Verona vs Roma

12:45 P.M PSG vs Lyon

12:45 P.M Juventus vs AC Milan

1:00 P.M Valencia vs Real Madrid



LUNES 20



1:00 P.M Barcelona vs Granada