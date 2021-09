Choco Lozano ya piensa en el Barcelona tras su partidazo contra Celta: "Tocó sufrir mucho. Sabíamos que no iba a ser fácil"

Choco Lozano fue muy determinante este viernes en la victoria del Cádiz sobre el Celta (1-2) en Balaídos por la jornada cinco de la Liga Española.

Choco Lozano brilla en el Cádiz y le regala ante el Celta su primer triunfo de la temporada en España



El hondureño le regaló los tres puntos al equipo cadista luego de marcar un tanto y conseguir el penal del segundo, donde "Pacha" Espino anotó. Cabe recordar que Choco no terminó el partido ya que salió de cambio por un golpe en la rodilla.



Antony Rubén Lozano Colón habló tras el cotejo contra Celta, analizó su partidazo, sobre una posible lesión y del próximo choque liguero contra Barcelona.



"Tocó sufrir mucho. Sabíamos que no iba a ser fácil este partido. Hemos competido bien. En estos partidos toca sufrir doble porque no puedes hacer nada y ves a tus compañeros darlo todo. Sufrimos, luchamos hasta el final y nos vamos contentos para casa", aseguró.





Ante lo duro que fue el Celta, destacó el trabajo defensivo del equipo: "Sabemos que dependemos mucho de defender bien. Por las circunstancias del partido, el Celta nos metió atrás, ellos hicieron un buen partido. Nosotros nos vamos contentos por sumar de tres".



Sobre una posible lesión y haber sido sustituido por molestias en su rodilla agregó: "Tomamos la decisión de salir del campo y esperemos que no sea nada serio. Ya veremos durante la semana".

Ahora el Cádiz deberá preparar el siguiente encuentro, que será en casa frente al FC Barcelona. "Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo como el Celta y ahora vamos a recibir al Barça con la tranquilidad de haber sumado nuestros primeros tres puntos", cerró el hondureño.