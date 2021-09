Fabián Coito adelanta cambios en la convocatoria de octubre; habla directamente de estos dos delanteros

Al técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, le ha llovido sobre mojado luego del gris comienzo en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, donde se empató de visita ante Canadá y El Salvador pero en casa fuimos apabullados 1-4 ante Estados Unidos.

VER MÁS: Tabla de posiciones + Calendario del Octagonal de Concacaf

El seleccionador volvió a dar la cara para evaluar el momento, y como es característico de él, lució tranquilo, con un semblante serio y hablando de lo que sucedió en esta primera triple fecha FIFA donde claramente se quedó inconforme.

Coito, en Fútbol a Fondo, se desahogó y mientras aceptaba que se equivocó en ciertas tomas de decisiones de los partidos, adelantó que claramente habrá cambios en la convocatoria para los juegos de octubre ante Costa Rica, México y Jamaica, respectivamente.

"Mantuve contacto como he mantenido siempre con los jugadores, el vínculo y el relacionamiento está muy claro, se sabe que de alguna fecha a otra hay variantes, por los rivales que vamos a enfrentar, por el resultado que obtuvimos, por los rendimientos", comenzó diciendo.

Luego dice. "El grueso del grupo sí se va a mantener. Lógico van haber futbolistas que se van a incorporar y que no estuvieron en la fecha pasada, por lo tanto va haber que desafectar a algún futbolista que se va a mantener dentro del grupo de los elegibles pero no va a estar por una cuestión de calidad de entrenamiento porque no podemos entrenar con 30 o 35 jugadores para encarar tres partidos, y donde con menos recorrido y traslado podemos de repente poder utilizar menos futbolistas".





Fabián Coito fue duramente cuestionado por no convocar a Bryan Rochez, un delantero que él ya conoce y que adelanta podría estar para los juegos venideros. "Nosostros estábamos en fecha FIFA y con Ariel Bustamente nos comunicamos con Bryan Róchez para ver cómo era su recuperación, cómo estaba, cómo estaba de su lesión pero no iba a jugar ninguno de los tres partidos. Esto es muy largo y no nos podemos darnos el lujo de no convocar o no contar con algún futbolista que sea dentro de los elegibles y que esté dentro de las posibilidades de ser elegido para jugar con la Selección de Honduras. El nucleo, la idea se va a mantener, pero por supuesto que van haber nuevos futbolistas".



Consultado si jugadores como Luis Palma, Ángel Tejeda, José Mario Pinto y Marlon 'Machuca' Ramírez están siendo evaluados, respondió que sí. "Los seguimos muy de cerca, hay otros futbolistas que están compitiendo también. Ha habido buen rendimiento de algunos futbolistas que están en la selección y de otros que no fueron convocados en septiembre pero que han estado en otra instancia. Están compitiendo, y eso es muy bueno".



"No puedo generar falsas expectactivas, por supuesto que los estamos observando. No está la lista, y hasta que no esté la lista siempre está la decisión de quién estará y quién no", confirmó el estratega nacional.





Sin embargo, de algo sí está claro Fabián Coito y es que no echará responsabilidades fuertes a jugadores sin experiencia. "Los estamos observando, pero no le vamos a cargar responsabilidades a futbolistas que de repente no están preparados desde el punto de vista de su experiencia, porque este es un momento complejo de la eliminatoria, lo tengo claro, y no quiero cargar la responsabilidad a jugadores que de repente pueden mostrar un rendimiento en un cierto nivel de exigencia, pero esto que vamos a enfrentar en octubre es diferente, por lo tanto, hay que considerarlo".



Finalmente habló de Rubilio Castillo, delantero del Royal Pari de Bolivia que anda encendido con el gol. "Rubilio ha sido considerado, esta semana he tenido información de él, es un jugador de área, un jugador que tiene lo mismo que hablé, tiene el don de convertir el gol, bueno en el juego aéreo, a veces la información es fría... 'hizo dos goles Rubilio', pero ¿vieron el partido?... lógico, dos no es poco, pero ha sido considerado, es evaluado siempre, tiene cosas a favor, ya lo conocemos, tengo una buena relación con él, pero es considerado y observado, claro que sí".