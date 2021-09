Mbappé es invitado a mostrar hegemonía en el PSG: "Debe ser el número uno del ataque, Messi tiene que servirle"  

El PSG está en boca de todos en este arranque de temporada y más que las noticias que salen de un vestuario de egos muy grandes como los de Neymar, Messi y Kylian Mbappé.

Gastó 15 mil euros y todos lo aman: El enorme gesto de Eduardo Camavinga con los empleados del Rennes, su ex club



En el último partido del club francés, Mbappé fue cazado por la televisión de ese país hablando mal de Neymar tras ser sustituido, recriminando que no le pasara el balón.



Nicolas Anelka, exfutbolista de Arsenal, Real Madrid y PSG, se ha pronunciado sobre la crisis que sufre el equipo y aseguró que Mbappé debe de dar un paso al frente y explica las razones porque tiene que ser él y no Messi.



"Mbappé tiene que ser el jefe del ataque porque es el número uno. Messi lo era en el Barça, pero ahora tiene que servir a Mbappé. Lleva cinco años en el club y eso Messi tiene que respetarlo", comentó en una entrevista el ex jugador.





Y agregó: ""Es insustituible Mbappé, en velocidad es el mejor del mundo y el PSG debe hacer todo para que se quede. Pero yo creo que ya lo tiene decidido. Quiere más y es normal. Si hubiera jugado sus tres últimas temporadas en Inglaterra o España ya habría sido Balón de Oro. Si se va, habrá que agradecerle todo".





También se refirió a la pugna por la titularidad en la portería entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma. "El PSG lo fichó porque estaba libre, pero el discurso debe ser claro con Donnarumma. 'Vienes, pero Navas es el titular este año. Estás aquí para el futuro'. Espero que haya quedado claro porque de lo contrario no será una competición sana, no puedes tratar a los metas como jardineros, tiene que haber un número uno", afirmó.

¿Qué es el Host a Fan, el programa que permitirá a los aficionados hospedarse gratis en Qatar durante el Mundial 2022?



Anelka alabó lo que ha logrado el PSG con el fichaje de Messi: "Esto supone que han superado a los demás, es un club ahora al que todo el mundo quiere, pero le falta un título europeo. Y eso es una presión grande ya que todos piensan que con Messi lo ganarán. Pero el fútbol no son solo estrellas".



Acerca del enfrentamiento con Pochettino afirmó: "No puedes cambiar a un Balón de Oro cuando aún no ha marcado. Messi no olvidará lo de Pochettino y será difícil recuperar la situación. No puedes manejar así a Messi".