Bonucci sorprende y revela el mal que causaba la presencia de Cristiano Ronaldo en la Juventus

Cristiano Ronaldo dejó a la Juventus en el pasado mercado de fichajes y ahora está haciendo goles con la camisa del Manchester United.

En Italia lo ganó todo, pero Cristiano Ronaldo quedó con la deuda de llevar a la Juventus a conquistar la Champions League.

Leonardo Bonucci, jugador y líder de la Juventus, ha lanzado unas declaraciones inesperadas que han generado algo de controversia, pues fueron dirigidas hacia Cristiano Ronaldo.

Según Bonucci, CR7 causó un daño o un mal en el equipo de Turín con su presencia.

“La presencia de Cristiano nos influyó mucho. Sólo entrenar con él nos dio algo extra, pero inconscientemente los jugadores empezaron a pensar que su sola presencia era suficiente para ganar partidos. Empezamos a quedarnos un poco cortos en nuestro trabajo diario, la humildad, el sacrificio, las ganas de estar al día con tu compañero de equipo. En los últimos años, creo que puedes ver eso”, comenzó diciendo el defensor en una entrevista con ‘The Athletic’.

“Se daba por hecho que si le dábamos el balón a Cristiano, nos ganaría el partido. Pero Cristiano necesitaba al equipo tanto como nosotros lo necesitábamos a él. Tenía que haber una compensación”, añadió.



Leonardo Bonucci y Cristiano Ronaldo juntos en la Juventus de Turín.

“La temporada pasada terminamos cuartos y ganamos la Coppa Italia porque volvimos a ser un equipo. Si hubieras arrojado un trozo de madera en el vestuario antes de esos encuentros, se habría incendiado, tal era la electricidad que lo atravesaba”, continuó relatando.

PUDO JUGAR EN EL CITY

Por otro lado, Leonardo Bonucci contó que pudo fichar por el Manchester City de Pep Guardiola en numerosas oportunidades.

“Tenía el sueño de ser entrenado por Guardiola. Lo más cerca que estuve fue en 2016, cuando casi firmé por el City. Faltaban los últimos detalles y al final la Juventus decidió no vender. Luego, cuando me fui al Milan, también pude haber ido al Manchester City pero no se dieron unas circunstancias y además ya le había dado mi palabra al Milan. El año pasado volví a hablar con Pep porque también me quería, pero le dije: ‘La Juventus es mi casa, estoy feliz aquí’”, sentenció.