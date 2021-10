Koeman explota contra Laporta y recuerda a Messi: "Me gustaría hablar un día de lo que pienso"

Barcelona y Koeman se podrían ver las caras por última vez el sábado ante el Atlético de Madrid, una derrota ante los colchoneros dejaría fuera al entrenador holandés de su cargo.

Definido el futuro de Ronald Koeman en Barcelona tras el desastre



Ronald apareció ante los medios de comunicación este viernes y lo hizo una frase de Van Gaal: "Buenos días a mis amigos de la prensa", afirmó con ironía.



Luego de eso comenzó a responder las preguntas y explota contra Laporta, recordó a Messi cuando le consultaron cuál había sido su peor momento en el Barcelona.





Atlético, próximo rival ¿Cómo lo ve?



"Son dos maneras distintas de estilos de juego. Se pueden dar muchas cosas. Ellos han sido campeones el año pasado, son un gran equipo. Tenemos que intentar buscar y estar bien con el último pasado".



Si sigue siendo DT del Barca ¿Qué buscaría cambiar?



"Trabajar y cambiar cosas en el equipo. Vamos a recuperar gente importante, sobre todo arriba. Y sé que depende de los resultados porque es normal en este mundo".



¿Cree que es su último partido?



"A mí no me ha dicho nada. Es verdad que me he enterado de que el presidente estuvo aquí pero no le he visto porque estuvimos preparando el partido de mañana. No puedo decir nada porque, una vez más, a mí no me ha dicho nada. Claro que tengo orejas y ojos y ya sé que se filtran muchas cosas. Seguramente es algo que es verdad. Pero, una vez más, a mí no me ha dicho nada".



¿Cómo ha vivido la situación actual?



"Es una pregunta para mañana. Ahora no soy el más importante. El equipo debe sacar un resultado positivo. Estoy aquí por amor al Barça. He venido en una situación más complicada. Ahora es más complicada que el primer día. Y a mí lo que me importa son los jugadores y preparar los partidos como hemos hecho".



¿Su relación con Laporta es inexistente?



"No voy a contestar esta pregunta", luego de esta respuesta Koeman se destapó y explotó contra el presidente del FC Barcelona: "Me gustaría hablar un día de lo que pienso, eso es verdad".

"Estoy harto de defenderme a mí mismo. No tiene ningún sentido. La gente que sabe que he asumido cambios por parte del club, sabe lo que hemos hecho. Esto es para ustedes. Seguramente hay gente que piensa que es una falta de respeto, gente que piensa que el club tiene que tener tiempo. Pero creo que no es para hoy. Me gustaría hablar un día de lo que pienso, eso es verdad. La plantilla está llena de jóvenes, hay lesionados. Y hablamos del sistema siempre, pero no es un asunto del sistema. Si no tenemos extremos de uno contra uno, hay que buscar laterales. El trabajo de un entrenador depende de los jugadores que tiene. Si tengo la bolsa de dinero, todavía tengo a Messi aquí; y otros jugadores para dominar. Si no tengo un extremo de mucha velocidad, y si tienes un jugador derecho para jugar con la izquierda, es lo que hay. Faltan cosas. Pero si podemos recuperar a todos, también los delanteros, tendremos una plantilla fuerte. Y los jóvenes se merecen oportunidades".



¿Le duele cómo se está gestionando todo?



"Yo creo que no hace falta contestar. ¿Usted qué piensa?".



¿Anímicamente cómo está?



"Sinceramente, podía estar mejor".



¿Cuál a sido el mejor momento y el peor momento desde que está en el Barça?



"Te puedo contestar, parece que estoy fuera. El mejor momento, la firma como entrenador del Barça. El peor momento, la marcha de Messi". Si yo tuviese la bolsa del dinero, Messi estaría aquí. Y otros jugadores que traería para jugar dominando.

¿Qué le falta al Barcelona?



"Equilibrio, de momento, porque tenemos pocos atacantes disponibles. Ansu está en el camino de volver, pero todavía tardará un poco. Nos limitamos. Ya lo dije el otro día. Que nos falta también efectividad. El Atlético creó menos ocasiones que nosotros el año pasado, pero es capaz de hacer un chut y marcar un gol. Nosotros, el otro día, tuvimos cuatro ocasiones, y tienes que meter uno o dos goles, pero no lo hicimos. Y cuesta".



Jordi Cruyff ¿Puede ser su reemplazo?



"Desde el primer día Jordi me ha dicho que no va a ser entrenador en este club y con él hablo cada día. Pero de lo que hablamos es para nosotros".