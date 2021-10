Gary Neville y el enfado de Cristiano Ronaldo en el United: ''Mirá, si vas a hacer eso, hazlo en el vestuario''

Manchester United no pudo contra el Everton el sábado en Old Trafford y se repartieron puntos (1-1), en un partido donde Cristiano Ronaldo comenzó en el banquillo, ingresó al 57, no marcó y se fue fastidiado a los vestidores cuando finalizó el encuentro.

Repasá la tabla de posiciones de la Premier League

''¿Está Cristiano molesto cuando no juega? Sí. ¿Está Cristiano molesto cuando no marca? Sí. ¿Está Cristiano molesto cuando el equipo no gana? Por supuesto'', aseguraba Gary Neville en Sky Sports.

Dicha situación provocó el enfado del portugués, al que se le vio dirigirse al túnel de vestuarios cabizbajo y mascullando. ''Salió del campo murmurando para sí mismo, lanzando preguntas al aire: ¿Qué está diciendo? ¿Con quién está molesto?'',decía el exdefensor inglés.

Neville considera que estos comportamientos no le hacen bien a nadie. ''Acciones como esa, y Cristiano es lo suficientemente inteligente como para saberlo, ejercerán una presión sobre el entrenador, más de la que ya tiene Solskjaer''.

El DT noruego deberá intentar solucionar el problema cuanto antes. ''Creo que Ole tiene que cuidarse a sí mismo, ser egoísta y asegurarse de que maneja a Cristiano. Lo hará, ha manejado bastante bien a Paul Pogba durante los últimos años'', explicó.

La imperdible anécdota de Cristiano cuando tomó cerveza

Además se aventuró a especular sobre la posible conversación que tendrá CR7 y el técnico. ''Creo que hablará con Cristiano y le dirá: mira, vamos, si vas a hacer eso, hazlo en el vestuario'', indicó a la citada fuente.

Gary Neville, que jugó toda su vida con el Manchester United (602 partidos y 7 goles), cree que por el bien de la institución situaciones como esas no se deberían volver a repetir. ''Creo que es algo que hay que gestionar en los próximos meses''.