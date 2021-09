''Cristiano Ronaldo cayó en mi casa y se sentó a tomar cerveza con mis amigos; tranquilo, como si nada''

Previo al partido de Argentina ante Venezuela por las eliminatorias de Conmebol, Ángel Di María contó varias anécdotas y curiosidades durante una entrevista en TyC Sports. El extremo del PSG nunca olvida un episodio que vivió con Cristiano Ronaldo y asegura que Mbappé estaba muy nervioso de enfrentar a la Albiceleste en el Mundial de Rusia 2018. Además revela cómo es su relación con Leo Messi.

Di María asegura que Messi es mejor Cristiano Ronaldo

Messi

''Yo siempre le dije 'Enano'. Al principio no, pero cuando agarramos amistad empecé a decirle así. Creo que como él me dice Fide, yo le digo Enano, quedó desde hace tiempo y seguirá siempre igua''.

¿Cómo es Messi?

''No le gusta el show, por eso con los que se juntó siempre, con los que tiene más relación, con los que mejor se lleva, es con la gente que lo trata de igual a igual y lo hace sentir de esa manera. Porque si lo tratas como lo que es, un extraterrestre, lo seguís teniendo en esa burbuja que no le gusta, porque a él le gusta poder compartir momentos, ir a comer asado, tomar mates, pasarla bien, reírse. Nosotros jodemos y todo, en la prensa digo que es un extraterrestre porque lo es, es el mejor del mundo, pero al fin y al cabo para nosotros es Leo, es el Enano y lo tratamos de esa manera''.

Anécdota con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

''En mi primer cumpleaños en Real Madrid, yo tenía a algunos de mis amigos que habían venido. Como del equipo invitaba a Marcelo y a Pepe, que se juntaban siempre con Cristiano, lo invité también, le dije si quería venir a casa. Pensé que no iba a venir, pero me mandó un mensaje y dijo que sí venía. Cayó en mi casa y se sentó con mis amigos afuera a tomar cerveza. Tranquilo, como si nada. La verdad que me sorprendió un montón. Dentro de la cancha siempre se ganó todo así, siendo y diciendo que era el número uno. Fuera de la cancha es otra clase de persona''.

Neymar

''Es alegría, está en un cumple todo el día. El típico brasilero, con un corazón enorme porque es un fenómeno, una persona excepcional''.

Mbappé, nervioso por jugar ante Argentina

''Teníamos equipo y jugadores para mucho más, porque cuando jugamos contra Francia me lo dijo Kylian después en París, que estaban cagadísimos cuando les tocó jugar contra nosotros. Se les notaba, porque cuando les pasamos a ganar 2-1 estaban cagadísimos, metidos atrás. Pero bueno, después tuvimos la mala suerte de que nos embocaron de la nada, un gol de otro mundo, y después con la velocidad de Kylian nos liquidaron. Podíamos haber pasado. Creo que hubiese sido justo que quedemos afuera en la primera fase, porque no estábamos bien''.

Camiseta número 7 en el Manchester United

''Antes de ir a la conferencia, el primer día, cuando firmé me decían: 'No digas que la siete no pesa porque la uso no sé qué'. Para mí sinceramente... era una camiseta, ya está, la siete es como la once y la diez, la verdad que no me pesó nada, me daba igual''.