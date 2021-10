Mbappé lo confirma por primera vez: "Si me hubiese ido en verano, solo habría sido al Madrid"

Tras unas impactantes declaraciones de Kylian Mbappé en un avance de la entrevista concedida a "Radio Montecarlo", ahora el crack del PSG concedió unas declaraciones al medio L'Equipe, donde ha hecho tremendas confesiones.

"Inicialmente había pedido un período de reflexión. Antes de la Euro le dije al club que no quería renovar y después de la Euro, que quería irme", comenzó diciendo Mbappé.

Sobre su futuro y el Real Madrid, Mbappé se pronunció de manera más extensa en L'Equipe.

"El club decidió no venderme y me pareció bien. Seguí jugando en agosto y no tuve ningún problema con eso, sigo en un gran equipo y en un lugar donde he sido y soy feliz. ¿Por qué querer irme? Pensé que mi aventura había terminado, quería descubrir otra cosa Si me hubiese ido en verano, solo habría sido al Madrid. Irme era el siguiente paso lógico en mi carrera", destaca Kylian en la primera ocasión en la que hacer referencia a un futuro como jugador del Real Madrid.

Y agrega: "En ningún momento de la temporada me comportaré mal pensando en que no me dejaron salir y que por ello me lo voy a tomar con calma. Quiero demasiado el fútbol y tengo mucho respeto por el PSG".

Mbappé finalmente se quedó en el PSG y dice que no descarta ninguna opción de aquí en adelante en relación a dónde jugará la próxima temporada.

"Llevo mucho en el fútbol para saber que la verdad de ayer no es la de hoy ni tampoco la de mañana. Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG no lo habría creído. Así que no sabemos qué puede pasar en el futuro. Pero mi futuro no es mi prioridad ahora. Ya gasté mucha energía en verano y fue agotador", expresó.

Sobre romper el silencio, Mbappé aclaró: "Tenía que dar explicaciones. Tenía que acabar con mi silencio y dije que lo haría. Se lo debía a la afición y al fútbol".

LO QUE DICE EL PRESIDENTE DEL PSG

Al Khelaifi, presidente del PSG, lanzó una especie de amenaza en relación al futuro de Mbappé, tras decir que no lo dejarán ir por nada del mundo.



Mbappé podría estar viviendo su última temporada con el PSG, pues sigue sin renovar.

"Seré claro: Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis", fueron las palabras del mandatario parisino.

Mbappé respondió: "Cuando tu presidente dice públicamente que no te vas a ir y que no te va a dejar libre... Me quedé preocupado, no voy a mentir. 'Si no salgo libre, ¿qué me pasará?', me dije a mí mismo".

Mbappé reveló que el hecho de no haber fichado por el Real Madrid le afectó de cierta manera.

"En el momento que supe que no salía me afectó un poco. Cuando tu ambición es irte y tienes que quedarte, no estás contento. Pero cambié la mentalidad rápidamente", confesó.

La llegada de Lionel Messi al PSG llegó a relacionarse con la salida de Mbappé, algo que el jugador salió al paso para desmentir.

"No, yo había tomado ya mi decisión y la había pensado muy bien", concluyó.