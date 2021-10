PSG pide una sanción para el Real Madrid por Mbappé: "Hace dos años que hablan públicamente, no es nada respetuoso"  

Que Real Madrid quiere a Mbappé sí o sí ya no es un secreto. PSG quiere renovarlo y seguir contando con él es otra cosa que no se puede ocultar.

El caso el que el jugador francés tiene dividido a ambos clubes, una tira y afloja sin por ahora que ha tenido un nuevo capítulo tras unas nuevas declaraciones del director deportivo del París en el n el "Festival dello Sport", una gala que organiza el diario italiano La Gazzetta dello Sport.



El directivo aprovechó la oportunidad y aseguró que el Real Madrid debe ser castigado por 'tocar' a un jugador con contrato en vigor sin permiso del club.





"Desde el club lo niegan, pero creo que el Real Madrid hace tiempo que hace un trabajo para comprar a Mbappé (como agente libre). Hace dos años que habla públicamente de Mbappé. Esto debería ser castigado. Lo veo una falta de respeto. Mbappé no es un jugador normal, es uno de los mejores del mundo. El entrenador, la dirección, los jugadores del Real Madrid... Todos hablan de Mbappé y creo que esa es su estrategia. No es nada respetuoso", indicó Leonardo.



No se quedó solo en ese tema, también confirmó que están negociando para lograr una renovación con Kylian, una de las grandes figuras del fútbol actual.

"Nuestra idea es ampliar el contrato de Mbappé. Nuestro plan no ha cambiado. Kylian es una joya, un jugador absolutamente perfecto para el PSG. Nunca nos hemos planteado un futuro sin él", dijo.



A Mbappé se le vence el contrato en junio del 2022 y todo indica a que llegaría gratis al Real Madrid, equipo donde siempre mostró el deseo de jugar.