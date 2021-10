La reacción de Luis Enrique tras perder con polémica la final de la Liga de Naciones ante Francia

''El gol de Benzema es la pena del partido'', señaló el seleccionador español Luis Enrique, este domingo en Milán tras caer 2-1 ante Francia en la final de la Liga de Naciones.

''Es la pena de este partido. Benzema se inventa un gol espectacular. No hemos podido ni disfrutar ni meterles el miedo durante más de 30 segundos'', comentó el técnico sobre el empate 1-1 (66), que llegó solo dos minutos después del gol inicial de Mikel Oyarzabal (64).

''Nos vamos sin Copa, pero hemos competido de tú a tú contra la actual campeona del mundo, que tiene un potencial físico y una calidad fuera de toda duda'', continuó Luis Enrique.

''Nos costó al principio, pero luego fuimos agresivos, arriesgamos. Pero cuando nos pusimos por delante no nos dejaron ni respirar'', añadió.

El gol del triunfo lo logró Kylian Mbappé, en una jugada en la que se consultó el VAR ya que parecía que había fuera de juego.

''A mí me pareció que estaba en posición de fuera de juego, pero desde el banquillo se ve muy poco. No voy a hablar de algo que no puede controlar'', explicó el entrenador, recordando que en diez años de carrera nunca ha opinado de los árbitros.

A Luis Enrique le preguntaron qué es lo que se lleva de la semana en Milán, con triunfo 2-1 ante la campeona de Europa Italia y derrota por el mismo resultado contra la campeona mundial.

''Me llevo que da igual dónde y contra quién juguemos, nosotros hacemos nuestro partido. Se podrá valorar si jugamos mejor o peor, pero no creo que no haya ningún español que no valore que jugamos en todos los sitios'', respondió.

''En cuanto a confianza hemos sido capaces de ganar al campeón de Europa y competir de tú a tú a la campeona del mundo. Cada vez tendré más problemas para hacer las listas, algo que me gusta. El equipo tiene que seguir con la misma identidad y personalidad'', apuntó.

''Fue muy bonito al acabar ver todos los españoles que se quedaron. El reconocimiento a los jugadores fue muy bonito. Ahora vamos a jugar dos partidos vitales para clasificarnos al Mundial, me gustaría ver una Cartuja (estadio de Sevilla) a reventar'', agregó el astuariano.

Finalmente elogió a su capitán Sergio Busquets, elegido mejor jugador del torneo. ''Para nosotros es vital, es alguien que transmite muchos valores y cuando lo ves jugar es un gusto, el pilar del juego en ataque y en defensa'', cerró.