Problemas en el United: Sale a luz una discusión entre Cristiano Ronaldo contra Solskjaer y revelan los motivos

Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los grandes bombazos del pasado mercado de fichajes en Europa, el portugués regresó a su casa, el Manchester United.

En los primeros partidos todo fue alegría, debut con gol y la afición enamorada con CR7 hasta que llegó el partido contra el Everton, donde los 'Diablos Rojos' empataron y Cristiano arrancó el partido desde el banquillo.



The Sun reveló este sábado antes de la derrota ante el Leicester City 4-2 detalles de una discusión que tuvo Ronaldo con el entrenador Ole Gunnar Solskjær. Al portugués no le gustó nada que lo haya dejado como suplente.





"Estoy en condiciones de comenzar todos los partidos de la Premier League", fue lo que le dijo CR7 a su entrenador. "Ronaldo estaba extremadamente decepcionado por haber sido enviado al banquillo", asegura una fuente del diario inglés.

"Cristiano le dijo que le dirá cuando no está en condiciones de jugar y que quiere jugar en todos los partidos de Liga. También le dijo que ha venido aquí para ganar trofeos y que el United necesita jugar con sus jugadores más importantes en todos los partidos", siguió detallando.



Desde su regreso al United, salvo en el choque de la discordia contra Everton, Cristiano Ronaldo fue titular en todos los encuentros.

Luego en conferencia solskjær afirmó: "Si pierdes dos puntos, como sintió Cristiano en ese momento, es natural. No quiero que mis jugadores sean felices con esa situación. Hablé con él antes del juego, hablé con él después del juego, y él estaba listo para entrar cuando fue llamado. Desafortunadamente, cuando no ganamos, Cristiano no está contento y esa es la mentalidad que desea de todos los jugadores".