Cristiano Ronaldo rompe el silencio y explota sobre las críticas: "Que sigan con eso, les cerraré la boca"  

Cristiano Ronaldo ha roto el silencio y se defendió ante las críticas recibidas en sus primeros meses en su segunda etapa en el Manchester United.

Algunas voces culpan a CR7 por no ayudar a defender en el equipo, el portugués explotó y no dudó en responder en una entrevista con Sky Sports.



"Sé cuándo el equipo necesita mi ayuda en defensa. Pero mi papel en el club es ganar, ayudar al equipo a ganar y marcar goles y el aspecto defensivo es parte de mi trabajo", comenzó diciendo.





Sobre las críticas, explotó: "La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto, pero para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo, ¿me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas".

Y agregó: "La crítica siempre es parte del negocio. No me preocupa. Y lo veo como algo bueno para ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque conocen mi potencial. Así que está bien. Te daré un ejemplo: si estás en una escuela y eres el mejor estudiante, le preguntas al peor estudiante si le gusta el mejor, te dirán que no le gusta".



Cristiano Ronaldo recordó el partido contra el Everton donde salió enfadado tras el empate: "No me gusta perder. ¿Empate? Empate, pero para mí, empatar contra el Everton, que tiene todo mi respeto, en casa es como una derrota. Tal vez estoy equivocado, pero así es como me motivo y gano cosas durante mi carrera".





CR7 sabe crecer cuando más lo critican y saca pecho de eso: "Las críticas siempre existirán aquí. No me escondo de eso y realmente no me importa porque sé que el fútbol es así. Mis reacciones son las que siento en ese momento. Todo el mundo me conoce. Siempre he sido así; no voy a cambiar ahora con mi edad. Siempre daré el 100 por ciento por este club y mis reacciones son parte de lo que soy y no quiero molestar a nadie. Sé que habrá ojos puestos sobre mí por lo que soy, por lo que logro, por lo que gano".

Cristiano también habló de su regreso al United: "Dije lo que sentí en ese momento: que estoy aquí para ganar. No estoy aquí de vacaciones. Les dije que veo un gran potencial en este equipo; jugadores muy jóvenes, jugadores con potencial, y estoy aquí para ganar y ayudar".



Sobre su recibimiento aseguró: "¡No canté porque les dije que canté hace unos años! Pero estuvo bien. Los chicos me entienden, fue un buen discurso y yo estaba feliz esa noche".