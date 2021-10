El mensaje de perdón de Cristiano Ronaldo tras la humillación ante Liverpool: "No hay nadie a quien culpar"

Luego de recibir tremenda paliza con el Manchester United ante el Liverpool por 0-5 en el Old Trafford y dejar imágenes desleales contra un rival, Cristiano Ronaldo se pronunció en redes sociales donde lamentó lo acontecido.

El futbolista portugués vivió la tarde este domingo la segunda peor paliza en su carrera, igualando la humillación que sufrió con Real Madrid -por el mismo resultado- ante Barcelona en 2010.

CR7 y sus compañeros fueron superados por el equipo que se encuentra en mejor forma en la actualidad junto al mejor futbolista, Mohamed Salah, quien destrozó la defensa de los diablos rojos con un histórico hat-trick.

Cristiano anotó un gol cuando el encuentro ya carreaba el marcador final, pero éste fue anulado por el VAR tras una mínima posición adelantada. Previamente, cuando perdía 0-3 antes del descanso, desquitó su frustración lanzando patadas al joven futbolista del Liverpool Curtis Jones; el portugués debía ser expulsado por conducta violenta.

Apenas había finalizado la primera mitad y cientos de aficionados abandonaron el estadio ante la humillación shookeante de su equipo frente a su máximo rival. Los fánaticos del United han sido testigos de un estrepitoso inicio de temporada del equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer a pesar de contar con un plantel de prestigio.

Cristiano ha sido el jugador más destacado de este desastroso Manchester United. El portugués se dirigió ante la afición en un mensaje en sus redes sociales donde hizo énfasis en que ellos son los únicos responsables en revertir la situación en la que están hundidos.

MENSAJE DE CR7

"A veces el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto está en nostros, solamente en nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Para nuestros aficionados aquí, una vez más, impresionante en su apoyo constante. Ellos merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y está en nosotros en darselos. ¡El tiempo es ahora!".