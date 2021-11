Giro inesperado: candidato a dirigir el Newcastle rechaza abiertamente al jeque Bin Salman y explica la razón

El entrenador vasco del Villarreal, Unai Emery, al que habría hecho una oferta el Newcastle, anunció este miércoles en las redes sociales que el club español es su "casa" y que seguirá en el Submarino Amarillo.



"El Villarreal es mi casa y estoy comprometido al 100%. Honestamente, estoy agradecido por el interés de un gran club, pero aún más agradecido por estar aquí y por eso le comuniqué a Fernando Roig (presidente) mi decisión de querer seguir formando parte de este proyecto por el compromiso y respeto que percibo del club y de mis jugadores, que es mutuo y recíproco", indicó Unai Emery en Twitter.

"Por mucho ruido que ayer hubiera en otro país, dentro del club hubo la transparencia y lealtad con la familia de Roig y con mi plantilla, que es máxima y para mí es lo más importante", añadió Emery.

Este anuncio viene tras que el entrenador español causara estruendo luego de la victoria ante Young Boys en Suiza por la Champions, pues el cuatro veces campeón de la Europa League comentó que "al interés (del Newcastle) no he dicho que no", cuando un día antes del encuentro comentó también en conferencia de prensa que "no sabía nada" sobre el tema.



Luego del interés del club inglés Newcastle, 19º y penúltimo de Premier League y que acaba de cesar a Steve Bruce el mes pasado, Emery afirmó el miércoles tras la victoria por 2-0 de su equipo en Berna que su decisión es quedarse en España y no zarpar hacia el equipo más rico del mundo.