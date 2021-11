El futbolista que decidió dejar el PSG por el fichaje de Messi: ''Quería jugar, pero era imposible''

La llegada de Leo Messi al PSG provocó que algunos futbolistas decidieran abandonar el club ya sea a través de un préstamo o venta porque sabían que no tendrían muchas oportunidades en un plantel plagado con tantas estrellas.

Señalan al jugador del Barcelona que 'traicionó' a Messi

Es el caso de Arnaud Kalimuendo, joven delantero de 19 años que tuvo que dejar París para fichar por el Lens, equipo que marcha en la segunda posición de la tabla solo por detrás del PSG.

En un diálogo para Onze Mondial, el galo explicó sus motivos y su frustración. ''Quería ver, quería probar. Estaba hablando con el entrenador, con mi agente y tenía muchas ganas de ver si tenía la posibilidad de jugar en el PSG. De todos modos, sigue siendo mi club de formación''.

Kalimuendo, que ya estuvo cedido en el Lens en el curso 2020-21, fue muy sincero. ''Antes de la llegada de Messi, me dije: 'Esto va a ser complicado'. Y tras su llegada pensé: 'Hay que ser realista, va a ser muy, muy complicado'. ¡Y yo quería jugar! Lo probé durante mi cesión la temporada pasada. Y cuando volví al PSG quería jugar. No quería pasar mi tiempo en el banco. Por eso volví a Lens, era imposible''.

Seguidamente, el atacante asegura que el PSG no le puso ningún impedimento al momento de decidir que lo mejor para su carrera era continuar en el Lens.

Xavi recuerda a Messi en su presentación como DT del Barça

''Un joven debe jugar y encadenar partidos. El PSG fue respetuoso con mi decisión. No me pusieron ninguna barrera y me permitieron volver a un club que amo sin necesariamente conseguir todo lo que ellos querían. Yo les debo mucho'', reveló.

Paso de Kalimuendo en el PSG

El futbolista es de sangre africana (Congo), pero con nacionalidad francesa. Nació en 2002 y se unió al cuadro parisino en 2012 bajo la dirección técnica del exjugador Thiago Motta, quien entonces dirigía al equipo juvenil, en donde llegó a la Sub-16.

Con el PSG solo jugó tres partidos, dos en la temporada 2020-21 y uno en este curso 2021-22 antes de regresar al Lens.