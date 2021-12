''Después de ganar la Champions, la afición del Real Madrid no te felicita; gané cuatro y siempre decían lo mismo''

Raphael Varane es historia en el Real Madrid. El francés le puso fin a su relación con el conjunto merengue el pasado mercado de verano para sumarse a las filas del Manchester United. Pero, al igual que Sergio Ramos en el PSG, el jugador no comenzó de buena forma la temporada y se sigue recuperando de sus molestias físicas.

Varane desmiente a Mbappé en la selección de Francia

El defensor 28 años concedió una entrevista para The Telegraph en la que habla de su paso por el Real Madrid, donde consiguió tres Ligas y cuatro Champions, la ambición de la fanáticada blanca y su estancia en Inglaterra.

En referencia a los éxitos que cosechó con el equipo de la capital española, Varane fue claro y quiso hacer referencia al poco valor que le dan los aficionados del Madrid a los objetivos logrados por el club.

''Después de ganar la Liga de Campeones, los aficionados no te felicitan. Únicamente te dicen: 'muy bien, ahora por la siguiente'. No gané una, gané cuatro, y siempre me decían lo mismo'', asegura el galo.

Varane dijo que le provocaba un poco de tristeza no poder celebrar como se debía los títulos obtenidos. ''A veces creo que tienes que disfrutar de lo que tienes, y lo que había era muy bueno. No siempre lo celebrábamos juntos porque, por ejemplo, después de la última Champions teníamos el Mundial. A veces quería apretar el botón de pausa y tener tiempo para celebrar los éxitos''.

Así fue el primer día de Varane como jugador del United

Y añadió: ''Por eso el Real Madrid es especial, porque tiene esta mentalidad. Es una mentalidad muy diferente. Por eso quería cambiar de aires, no porque no me gustara esta mentalidad o porque sea mala. Al contrario, es una mentalidad muy buena, pero quería algo diferente''.

Sobre su llegada al Manchester United, Varane explicó que ''para este club es importante estar en la cima. Es un gran desafío. Un desafío que me motiva también. Lo gané todo en el Madrid, por lo que busqué algo distinto. Defender la historia de un club''.