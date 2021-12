Cristiano Ronaldo se hartó de Cassano y se pelearon por Whatsapp: ''Haz como Messi, que le da igual todo, en lugar de escribirme''

El pique entre Cristiano Ronaldo y Antonio Cassano subió de nivel a tal punto que el propio portugués tuvo que enviarle un mensaje para decirle que lo dejara de atacar y mostrara más respeto por todo lo que ha conseguido en su carrera, cuando estuvo en la Juventus.

Firmó con la Juventus por Cristiano Ronaldo y se quedó solo

Y es que el exdelantero italiano aprovecha cualquier noticia sobre Cristiano para lanzar veneno. Si Jorge Mendes dice que el luso es el mejor de la hsitoria, Cassano responde: ''Sí, el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte''.

''No se puede tener a un entrenador que quiera jugar al fútbol con él, es un freno para Pirlo. Solo piensa en sus goles y récords'', fue otro de los numerosos señalamientos del 'Bambino' hacia Ronaldo.

Esta situación tiene quemado al ariete del Manchester United que se ha puesto en contacto con Cassano. El exjugador contó en Bobo TV, el canal de twich de Cristian Vieri, que CR7 le escribió por Whatsapp para que parara con sus críticas hacia él.

''Cristiano me escribió por Whatsapp pidiendo más respeto por todo lo que ha ganado y por los goles que hizo. A mí no me da miedo decir la verdad, me enfrento al mundo entero, desde el Papa al último de esta tierra'', relata Cassano.

Entrenador le pide a Cristiano Ronaldo que lo deje en paz

''Le dije a Gigi (Buffon) cómo podía tener mi número y él me confirmó que se lo había dado el jefe de prensa, que se lo pasó a Cristiano. Me dijo que él marcó 750 goles y yo solo 150'', recuerda el italiano.

Ante esto, Cassano dijo haberle recomendado que fuera más como Messi, quien no presta tanta atención a las críticas. ''Querido Cristiano, te digo una cosa: lo tienes todo, vive más tranquilo y relajado. Haz como Messi, al que le da todo igual, en lugar de escribirme''.

Y para cerrar aseguró que "Buffon y Chiellini saben que esto me hizo enfadar. ¿Cristiano, pero a ti qué te pasa? ¿Qué problema tienes?'', apuntó.