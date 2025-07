"Me importan un carajo los que no están contentos, los fans del Barça, los fans de Lamine Yamal... Me importan un carajo. En cuanto al fútbol, nada que decir. Es un crack. Seguramente ganará Balones de Oro, Copas de Europa y todo lo que quieran. Pero, humanamente hablando, que le den por culo" , asevera Rami.

"La forma en que le dio la mano a Cristiano Ronaldo me molestó. Todo empezó ahí. No me gustó que hiciera vídeos a sus espaldas hablando de él. Verlo haciendo tonterías con los pantalones bajados... Lo de los pantalones cortos y bajados viene de las cárceles de Estados Unidos y México, y era el que quería que le f******. Hay cosas que me llaman la atención", prosigue.

Y una frase lapidaria sobre su fiesta de cumpleaños 18: "Viene, se queda con el número 10 y se pone cosas ostentosas con diamantes grandes... Se cree un estadounidense. Es una mierda".