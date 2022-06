¿Agrandados? Desde Panamá atacan a Costa Rica antes del repechaje rumbo a Qatar 2022: “Estoy viendo a los ticos como muy confiados y relajados”

Cada día que pasa queda poco para el repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda por un boleto al Mundial de Qatar 2022. El partido se juega el martes 14 de junio.

Los ticos llegan con toda la ilusión de clasificarse a su tercera Copa del Mundo de forma consecutiva y apelan a derrotar a unos neozelandeses que quieren regresar a un Mundial.

Desde Panamá, país que Costa Rica dejó dolido por haberle quitado el boleto al repechaje, atacan a la selección de Luis Fernando Suárez y los tildan de agrandados.

Alberto “Fufo” Quirós Noriega, de Stand Up Comedy, criticó en el Marcador TV de Panamá a la selección de Costa Rica.

“Me molesta porque estoy viendo a los ticos como muy confiados, relajados, como que ellos piensan que son ese Costa Rica primero en el Mundial (2014) con los tres Campeones del Mundo. No son ese Costa Rica, me hablan de que ven a Nueva Zelanda mal, un partido no tiene nada que ver con el otro”.