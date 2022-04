Al-Khelaïfi revela la millonaria oferta que le hizo Florentino Pérez y el roce que tuvieron en el Bernabéu

En medio de la pelea que hay entre el Real Madrid y el PSG por Kylian Mbappé, el dueño del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi, ha destapado una reunión que tuvo con Florentino Pérez.

El tema principal de esa reunión no fue Mbappé, pues hay que recordar que el jugador es libre de negociar con cualquier club. En esta ocasión el presidente del Real Madrid y Al Khelaifi hablaron de la polémica Superliga.

“Con la ESL o sin la ESL, detesto decir Superliga, se habla de tres clubes. Saben que no hay ninguna posibilidad”, fueron las primeras palabras del jeque del PSG.

Nasser asegura que hay cosas más importantes por la que preocuparse en estos momentos: “La gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir, ¿y nosotros nos peleamos por la Superliga?”.

Al-Khelaïfi no tuvo problemas en revelar la cifra millonaria que le ofreció Florentino Pérez para formar parte del proyecto de la Superliga.

“Podría haber aceptado el cheque de 400 millones. Me invitaron. Luego, cuando dije que no, dijeron que no me habían invitado, eso los resume”, explica en su entrevista a la BBC.