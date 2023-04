Álex Baena explota contra Fede Valverde: El duro comunicado del jugador del Villarreal; “El daño es irreparable”

En el escrito confirma el puñetazo del uruguayo y desmiente al entorno de Valverde. Baena explicó que nunca dijo una frase sobre su hijo que tiene en camino.

-COMUNICADO DE ÁLEX BAENA-

“El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan.