Futbolista del Villarreal rompe el silencio y cuenta la verdad sobre la agresión de Valverde; Mina Bonino responde

“Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso”, dijo Baena.

Según la versión de Valverde , contada por Javier Herráez en ‘Carrusel Deportivo’, es que asegura que Baena mentó a su hijo tanto sobre el mismo césped como en la misma zona de autobuses. “Repíteme lo que me has dicho en el campo sobre mi hijo” y le dio un golpe en la cara.

-RESPUESTA DE MINA BONINO-

La mujer de Fede Valverde salió al paso del escándalo en el que está envuelto su pareja y dio a conocer que Baena si dijo lo de sobre su hijo.

“El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar”, escribió Mina en su cuenta oficial de Twitter.

“¿Crees que vamos a poner en juego la salud de nuestro hijo inventando algo así teniendo en cuenta los dos meses de mierda que pasamos? Te parece una excusa? Podría poner miles pero JAMÁS un hijo de por medio sabiendo cómo estuvimos”, respondió a uno de los mensajes que recibía en redes sociales.

Y cerró: “¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuándo me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no, teniendo ya CINCO meses de gestación”.