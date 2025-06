Alexander Arnold confiesa lo que más le sorprende en Real Madrid y sus palabras a Xabi Alonso: "Está siendo..."

Trent Alexander-Arnold, futbolista inglés que podrá debutar con el Real Madrid el miércoles en el primer partido del Mundial de Clubes, ante Al Hilal, destacó que "está siendo más fácil de lo que pensaba" su adaptación al club blanco y al cambio de idioma.

"No tengo palabras para describir cómo me han hecho sentir mis compañeros. Estoy como en casa. Todos se han esforzado mucho, han hablado conmigo, me han hecho sentir cómodo. Me han ayudado mucho con todo, especialmente en las traducciones. No puedo agradecerlo lo suficiente. Ahora estamos emocionados por empezar a jugar", reconoció a los medios del club.