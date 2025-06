El presidente de La Liga, Javier Tebas, explicó que "una cosa es que paguen la cláusula de Joan García y otra que lo puedan inscribir", avisando de que todavía no están en periodo de inscripciones de jugadores y que no se encuentran en la norma 1:1, al ser preguntado también por Nico Williams durante una ponencia sobre industria deportiva en ESADE Madrid. "No lo sé, tienen que hacer movimientos y ver qué jugadores van a decidir... Oigo tanto... Ya no sé qué es verdad de lo que se escribe. El Barcelona no está en la norma 1:1 (gasto en función de ingresos). Creo que el otro día anunciaron el pago de la cláusula de Joan García, pero no sé si ya lo han hecho, yo no me entero mucho... Una cosa es que lo haga oficial y otra cosa es que lo puedan inscribir", desarrolló Tebas.



"No estamos ni en fecha de periodo de inscripción. Ahora mismo no pueden, tiene que hacer cosas, no muchísimas pero ellos ya saben lo que tienen que hacer. No lo voy a decir", amplió Javier Tebas sobre la situación financiera del conjunto culé. Asimismo, Javier Tebas afirmó que Lamine Yamal, extremo del conjunto blaugrana, podría ser Balón de Oro. "Mbappé puede estar como candidato al Balón de Oro, pero creo que hay otros candidatos. Para mí Lamine Yamal es un candidato claro al Balón de Oro", dijo Javier Tebas. Durante la ponencia, el presidente de LaLiga ha recalcado que el Mundial de Clubes que en estos momentos se está disputando interfiere directamente con el "ecosistema" de las ligas nacionales y abogó por eliminarlo definitivamente para evitar un colapso de partidos y derechos televisivos.



Fue claro con Nico Williams



"No estamos ni en fechas, pero veremos... el Barça tiene que hacer cosas para poder inscribirlo, no muchas, pero tiene que hacer y ya sabe cuáles son". Otro tema es el del futbolista del Athletic: "¿Si tiene dinero el Barça para fichar a Nico e inscribirle? No lo sé. Pero al final se escuchan tantos: Williams, el otro, el de la moto... primero que lo que se tenga que inscribir sea verdad, que no lo sé", dijo Tebas. Y acabó diciendo sobre el navarro que ahora mismo "no cumplen aún con los requisitos para fichar libremente. Si quieren a Nico, tendrán que vender y ajustar mucho sus cuentas".