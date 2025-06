Sergio Ramos opinó sobre el Balón de Oro y el favorito para ganar el Mundial de Clubes: "Si por mí fuera..."

"Siempre he dicho que tengo la misma ilusión que cuando era joven. Es un plus este nuevo torneo, sin duda. La presión forma parte del grupo. Siempre he vivido con ella y me ha gustado. Ahí se ve el nivel de cada jugador. Es una ilusión para todos los jugadores. Es una oportunidad de demostrar que me sigo encontrando bien".

"Se lo doy siempre. El Pichichi, la Bota de Oro, pero el Madrid no ganó otros títulos que quizá otros equipos sí hicieron. Son premios individuales, pero hay jugadores que han ganado Ligas, copas... Si fuera por mí, Mbappé tendrá cuatro o cinco Balones de Oro en casa, talento le sobra, a pesar de que el Madrid no haya hecho un año de logros con títulos, pero él ha hecho una grandísima temporada".

"Me sabe muy bien, al final uno no sabe cuando va a ser la última vez que juegue este Mundial. A los grandes jugadores nos gusta jugar los grandes torneos. Intentar que lleguemos lo más lejos posible. Competir con honor, que es lo mínimo que exige este club".

México y la adaptación

"Sólo tengo palabras buenas. No sé mentir, se me nota en la cara. Desde que llegué me abrieron las puertas. Dentro de esta adaptación, con ganas de poder crecer".

Nivel del fútbol mexicano

"Es importante y positivo. Hay un amplío abanico de mejora, pero poco a poco. Talento sobra, creo que hay que ir profesionalizando, pero hay talento como en LaLiga, la Premier... Hay que ayudar para poder competir al nivel de clubes europeos".

Se resiste al retiro

El fútbol me lo ha dado todo. No tengo vida para agradecer todo lo que nos ha dado. Me mantiene la ilusión. El día que me levante y me cueste ir al gimnasio... pero el fútbol te premia con estos trofeos. Quiero seguir aprovechando los últimos años que me quedan.