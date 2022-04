Pudo ser el DT en lugar de Ancelotti: “Había firmado con el Real Madrid, luego llamé a Florentino Pérez...”

Pero hay que mencionar que Ancelotti no fue la opción número 1 de Florentino Pérez , presidente del Real Madrid, para dirigir al conjunto merengue.

“Lo dije, y lo reitero: para este año ya había firmado con el Real Madrid. Luego, por la mañana, llamé al presidente y le dije que no habría ido, porque había elegido volver a la Juve. Él me dio las gracias. Desde que la Juve me llamó en mayo, nunca tuve dudas”, confesó Allegri.

Además de haber estado interesado en Allegri el año pasado, el Real Madrid también intentó fichar al italiano en 2018, pero tampoco fue posible.

Sobre su regreso a la Juventus, esto dijo: “Aquí me encontré un grupo extraordinario, con las ganas de trabajar que te transmite este club. La Juve está recuperando su sentido de pertenencia, importante también en sus categorías inferiores”.