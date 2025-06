"Messi da mucha pena porque ya ni corre, ya no camina, ya se arrastra; Cristiano Ronaldo sigue dando la talla a pesar de su edad"

Diario Diez habló en exclusiva con el periodista polémico de México, Álvaro Morales sobre la actualidad del fútbol de Concacaf en donde destacó que la selección de Honduras "es una de las peores del área". Sin embargo, Álvaro Morales ha aprovechado este espacio para hablar del 'regalo' de la FIFA al Inter Miami, de criticar a Messi y eligió al mejor jugador de la historia que sus ojos han visto.

Asimismo, no se escondió y reveló los motivos por los cuales la liga de Arabia es mejor que la MLS de Estados Unidos, liga en donde juega Lionel Andrés Messi. "Es mucho más el fútbol árabe que la MLS. Muchísimo más, por supuesto que sí".

Álvaro Morales elige al mejor jugador del mundo: ¿Messi o Cristiano Ronaldo?

¿Qué le pareció la invitación de Inter Miami al Mundial de Clubes por parte de FIFA?

No, pues fue algo risible, algo cínico. Al final del argumento, como Messi no puede, Messi que supuestamente es el mejor jugador en la historia para un sector. Que acaba de cumplir 38 años, a esa edad que ya no seguía en Europa. No pudo ganar la Concacaf ha sido dos veces eliminado Messi. No ha ganado la MLS, el todopoderoso Messi, ¿no? Pues como no había manera de darle cinco penales que no se debieron marcar, como en la Copa del Mundo, pues había que encontrar alguna justificación. ¿Hay favoritismo de la FIFA a Messi?

¿Usted sabe dónde están las oficinas de la FIFA? En Miami, ¿no? ¿Usted sabe dónde están las oficinas de la AFA? En Miami, ¿no? ¿Cuántos partidos le dieron a Messi en su casa? Dos, ¿no?¿Cuántos partidos le dieron a Boca Juniors en su casa, que perdió contra un equipo de profesores y taxistas? Dos. Sí, la FIFA ha favorecido a Messi. Hasta se mudó a Miami, donde está Messi. Es su figura, es su estrella. Necesitaban reconstruir un nuevo ídolo. Messi gana la Copa del Mundo en donde reside el grupo dueño del equipo para el cual militaba en ese momento. ¿Y a Cristiano no lo ha tratado igual, la FIFA?

Mire, a raíz de que Cristiano se metió con una marca patrocinadora de la FIFA, un refresco, coincidentemente como que le cargaron la mano en contra a Cristiano, ¿no? Coincidentemente.

¿Dicen los aficionados que usted ataca a Messi por antonomasia?

​Porque me gusta desmitificar. Si me dicen que es el mejor jugador en la historia o es uno de los mejores atletas de la historia, yo lo pondría tercero. Cristiano Ronaldo en primer lugar y Pelé en segundo. Pero reconozco bastante bien al tercer lugar. Solamente que Pelé y Cristiano en momentos trascendentales e importantes, críticos, no desaparecían. Messi en los momentos importantes, críticos y trascendentales, siempre se esconde, siempre pasa desapercibido, y tienen que ser otros los que resuelvan. Él no puede con la presión. Él no podría con la presión de Michael Jordan, que le daban el tiro ganador, o se lo daban a Kobe Bryant, o se lo daban a LeBron James. Hoy Messi da mucha pena porque ya ni corre, ya no camina, ya se arrastra.

Increíble como un tipo que es más alto, como Cristiano Ronaldo, más viejo, todavía tiene una capacidad atlética impresionante, con un gran manejo de los dos pies, Messi en realidad solamente ha manejado uno. Y es mucho más fácil ser un poquito más bajito por tu centro de gravedad. Muchos dirán, es que Messi nació con un talento. No, Messi debió usar un tratamiento médico, pediátrico, hormonal para ser futbolista profesional. Sin ese medicamento, sin ese tratamiento no hubiera crecido lo suficiente. Álvaro, pero ese tratamiento no le dio talento...No hubiera crecido, no hubiera llegado. Entonces, ¿para qué lo utilizó? No, para la fortaleza física, para crecer, para dar un mínimo de la talla. Cristiano también nació con un talento. Le dio para pasar físicamente porque no nos olvidemos: esto es un deporte físico. Antes del talento hay que pasar lo físico. ¿Hoy pesa más lo físico que el talento?

Eden Hazard. ¿Le parece que era un buen jugador con Chelsea y con Bélgica? Muy bueno. Con la panza con la que llegó al Real Madrid. ¿Le dio con lo físico su talento? Entonces, primero es lo físico. Si no estás en condiciones físicas, no importa el talento que tengas porque esto es un deporte y el deporte primero es lo físico. Hoy el físico no le da a Messi. A Cristiano le cuesta más trabajo. Pero aún le da.