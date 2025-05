Ancelotti dio su primera lista como DT de Brasil y revela por qué no llamó a Neymar: "Hablé con él esta mañana..."

"Intento seleccionar jugadores que están bien. Neymar apenas empezó a jugar tras su lesión. Es importante, contamos con él. Ahorita hay jugadores lesionados que no pueden estar en la selección. Tenemos lesionados a Rodrygo, a Gabriel Jesus, Militao, Ederson... Brasil tiene muchos jugadores de talento. Contamos con Neymar en su mejor versión. Ha vuelto a Brasil para jugar y preparar bien el Mundial. He hablado con él esta mañana para explicarle la situación y él está de acuerdo con nosotros", explicó Ancelotti acerca de la ausencia de Ney.

"Mi conexión viene de muy pronto, en los años 80. Yo he entrenado más de 34 jugadores de Brasil. Ronaldo, Rivaldo, Káká... Un montón. No puedo olvidar los último como Vinicius, Rodrygo, Endrick... He estado en todas las ciudades del mundo y me faltaba Río. Quiero disfrutar de esta ciudad".

"Tengo mucha ilusión para que Brasil vuelva a ser campeón. He sido recibido con mucho cariño y vamos a hacer un trabajo de mucha responsabilidad. Agradecer a la CBF y al Real Madrid por darme la oportunidad de trabajar acá. Siempre he tenido una conexión especial con este país. Intentaré traer un trabajo a nivel máximo".

"La recepción ha sido espectacular, tengo que agradecer a todo el pueblo, me siento en casa. Somos parecidos. A mi me encanta esta actitud y creo que esto nos va a ayudar a sacar lo mejor de nuestro trabajo. Es un trabajo muy bonito".

La juventud y experiencia

"Yo no miro al pasaporte. Para mi Casemiro está aquí porque lo merece. No está Estevao porque es joven sino porque tiene calidad para estar aquí. Los jóvenes te traen entusiasmo y ganas de ganar. La experiencia te da la lectura de situaciones, liderazgo... En un equipo ambas se tiene que juntar. Es siempre un tema de conexión".

Los jugadores del Madrid y Endrick

"Son tres grandes talentos que han salido de Brasil. Endrick tiene potencial, pero tiene que aprender como han tenido que aprender Rodrygo y Vinicius. Tiene que tener un poco de paciencia, es un proceso de aprendizaje que tiene que pasarlo el jugador. El fútbol con los jóvenes ahora es más exigente".

Mensaje a la afición

"Creer, confiar y mostrar ese cariño que siempre han tenido hacia la selección brasileña".

¿Por qué no ha dirigido a Italia?

"Yo no he ido a la selección italiana porque ya tienen un entrenador y no necesitan uno y nunca me han llamado. Brasil me ha llamado y estoy muy orgulloso de estar aquí porque esta selección tiene historia y me han elegido a mi para ganar el sexto. ¡Vaya responsabilidad! Es un placer".