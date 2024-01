Ancelotti da la cara tras la eliminación del Real Madrid ante el Atlético en Copa del Rey: “Ha sido un pecado de juventud”

Lunin : “No quiero hacer un análisis individual aquí. Lo podíamos hacer mejor cuando el partido estaba en empate. Teníamos el control del partido y no necesitamos forzar tanto las jugadas y ahí lo hemos hecho, ha sido un pecado de juventud. Cuando el partido lo tienes bajo control, a veces no es necesario forzar la jugada”.

El estado físico: “Teníamos desventaja y a nivel físico hemos peleado hasta el final, hasta el minuto 120, aunque el Atlético ha tenido más tiempo para preparar el partido y ha tenido un poco más de ventaja. Tenemos el tiempo estas dos semanas para mejorar la condición física. Hemos perdido el partido por un balón perdido y una gran jugada de Griezmann”.

Los goles ante el Atlético: “Estamos encajando más goles en las copas y contra el Atlético hemos visto muchos goles. Pero también les hemos hecho mucho goles, que no es fácil”.

La amarilla de Vinicius: “Poco a poco va a aprender esto. Ha tenido muchos duelos y a veces no eres capaz de tener la cabeza fría. Es entendible esto. Para mí no ha pasado nada, ha jugado muy bien, ha luchado... No me he dado cuenta de nada con el Cholo”.