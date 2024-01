¿100 millones al año? La respuesta de Mbappé y sus ingresos: “Merezco el dinero que gano, no se lo robé a nadie”

Pero en dicha entrevista, el delantero no abordará el tema de su futuro, que está en el centro de atención de los aficionados y medios deportivos. Aunque reconoce que el PSG quiere “conocer” cuanto antes su decisión final, si renueva o cambiará de club.

Mbappé admite qué le gustaría hacer en su vida cotidiana. “Ir a comer tranquilamente, salir con los amigos, fiesta de incógnito, que nadie te vea... A la mañana siguiente, un buen brunch al sol en una terraza, admirar las cosas. Cosas simples de la vida”, detalla el delantero.

Sobre sus ingresos anuales no negó que se embolse unos 100 millones de euros al año. “La verdad es que no lo sé exactamente...”, responde. “A los 12 años también pensaba que en el fútbol había demasiado dinero. Merezco el dinero que gano. No se lo robé a nadie. El mundo funciona así”, afirma Kylian.