Ancelotti confirma el futuro de Kroos y su confesión sobre Sergio Ramos: “Si se cuidan pueden llegar más lejos”

Más apuestas además de la de Valverde: “No, de momento no hay más al margen de la de Valverde. Con ese golpeo había marcado solo un gol en una contra. Ahora tiene mucha confianza y es normal que marque con ese golpeo, casi como el de Asensio”.

La racha del Madrid y poco descanso: “el equipo está bien, en una gran dinámica, cada partido tiene su historia y este Sevilla trata de salir de un momento difícil. Están mostrando compromiso y actitud y nos va a costar. No existen los partidos fáciles”.

Además, dijo que no es una sorpresa que Sergio Ramos siga siendo “uno de los centrales más fuertes del mundo” tras su buen comienzo de temporada con el París Saint Germain.

La renovación de Kroos: “He hablado con él, está muy tranquilo. Se lo va a pensar después del Mundial, en enero o febrero. Va a seguir, está mejor que el año pasado cuando tuvo problemas al principio. He hablado con él y está muy tranquilo”.

El posible parón de la Liga: “De esto no lo conozco, de verdad que tengo otras cosas que pensar y te daré una respuesta cuando esté un poco más enterado”.

Si se sienten invencibles: “no, en la historia no ha habido un equipo invencible, cualquier equipo te puede ganar. No hay equipo invencible, así lo sentimos. Lo queremos seguir haciendo bien”.

Cambios para mañana: “Vuelve Courtois, solo Ceballos está fuera, el resto se ha recuperado. Si hago algunos cambios son para evitar problemas futuros. No voy a cambiar mucho”.

Le preocupa ese estado de tranquilidad: “No me preocupa la tranquilidad que tenemos, momentos complicados llegan y no tenemos duda de esto. No sé cuándo, pero llegará, y tenemos que estar listos como el año pasado”.

Cómo ve a Asensio: “está muy bien, tiene ganas de jugar como todos. Los pocos minutos que ha tenido ha cumplido y es uno de los jugadores que puede jugar desde el inicio del partido”.