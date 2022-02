Ancelotti destapa lo que habló con Florentino tras el desastre de París y así respondió sobre Mbappé: “Nos hizo mucho daño”

Alavés próximo rival

El Alavés tiene identidad y lo está haciendo bien. El momento es particular para nosotros, porque lo de París dolió. Somos conscientes del mal partido que hicimos... Pero ahora toca centrarse en LaLiga.

El arbitraje ante el PSG

A mí las (amarillas) de Mendy y Casemiro no me parecieron claras, eso es lo que dije, nada más. Hablé con Orsato y él me dijo que las consideraba justas.

Falta de gol en el equipo

Lo estamos evaluando, sí. Debemos acertar más. Ahora vuelve Benzema, nuestro delantero titular. Llegó a París y ahora está mejor. Nos va a ayudar a arreglar este tema.

¿Por qué la camisa del Barcelona de Ferran Torres no tenía el logo del equipo y tampoco el de Nike?

¿En qué ha cambiado el equipo?

Desde un bloque bajo somos capaces de hacer buenas transiciones, con movimientos a las espaldas y pases verticales. El problema no es el bloque bajo, sino la verticalidad para salir después. Y eso nos ha penalizado los últimos partidos. No es que hayamos cambiado la estrategia, es que nos está costando más la salida desde atrás. Tanto cuando jugamos con el portero como en robos.

Sensaciones sobre Mbappé

Mi plantilla a día de hoy es muy competitiva. El club está pensando para el futuro, no sé más. El martes nos hizo mucho daño.

Vinicius, seis partidos sin marcar

Le está pasando lo mismo que a todo el mundo, que no estamos bien. No es una cuestión física. Vinicius ha tenido un mes de enero muy intenso, pero ahora viene un momento en el que va a bajar el ritmo de partidos y recuperará la efectividad.

¿Habrá rotaciones contra Alavés?

Tengo a todos disponibles para este sábado y eso es buena señal. A partir de ahí me toca elegir a los once, lo cual es difícil.