Ancelotti lo tiene borrado y deja rotunda respuesta sobre su caso; confirma lo que pasará con Mbapppé en la Intercontinental

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se defendió de las críticas que recibe por no rotar a sus futbolistas ante el apretado calendario de su equipo, al asegurar que no reflejan “la realidad” ya que está supeditado a las lesiones, y explicó que “no siempre es positivo” contar con jugadores jóvenes como Endrick “cuando el equipo no está bien”.

“Cuando tienes una plantilla de 14 o 15 es muy complicado rotar. Tenemos jugadores muy jóvenes y no siempre es positivo meterles cuando el equipo no está bien. Dicen que Endrick ha jugado poco, que no le damos minutos, bla bla bla... Pero el jugador es muy joven, tiene que adaptarse, mejorar y aprender. Y meterlo cuando el equipo no está bien puede afectar. Todo esto lo tengo que pensar... y bla bla bla”, dijo en rueda de prensa.