La fulminante respuesta de Ancelotti a la Liga Española con respecto a la Champions: “Solo están los mejores”

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, admitió que se siente más tranquilo con los arbitrajes de competiciones europeas que con los que su equipo recibe en España, e insistió que han sido “perjudicados” en las tres últimas jornadas de LaLiga EA Sports.

“Ya he opinado de lo que está pasando y es algo bastante sorprendente. No tengo nada que añadir. No estamos contentos de lo que ha pasado contra Osasuna, contra Atlético y Espanyol. Son tres partidos que creo que hemos sido perjudicados por algunas decisiones que todavía no entendemos, ni yo entiendo”, dijo en rueda de prensa.