$!Ancelotti admite su error y revela qué le dijo a sus jugadores tras la dura derrota del Real Madrid ante el Barcelona

Carlo Ancelotti salió muy tocado del Santiago Bernabéu por la dolorosa derrota de su Real Madrid frente al Barcelona. El técnico italiano admite que se equivocó en el planteamiento y revela que le dijo a sus jugadores en el vestuario que toda la culpa había sido suya.

La posición de Modric

“Buscábamos más control de balón, presionar más arriba, pero después del 0-1 no nos ha salido el plan y nos han hecho daño. El planteamiento no ha sido bueno. El Barça ha jugado mejor y ha merecido ganar, pero la derrota no nos hunde. Hay que mirar hacia adelante y tener equilibrio, pensar que tenemos nueve puntos de ventaja”.

El plan tras el descanso

“Hemos empezado con un uno contra uno atrás, pero no era la noche. Lo sentimos por la afición y tenemos que mirar adelante. He intentado apretar más arriba y no ha salido. Es mi culpa”.

Sensaciones

“Es duro porque es un Clásico, porque perder contra el Barcelona duele. Hay que tener tranquilidad y calma, recuperar a los lesionados. Lo sentimos, pero no hay que hacer un drama”.