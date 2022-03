$!¿Kroos jugará ante el PSG? La reacción de Ancelotti y el futbolista del Madrid que lleva dos años sin jugar en el Bernabéu

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa sobre el partido de este sábado contra la Real Sociedad en el Bernabéu. El DT del Real Madrid afronta este duelo sin Kroos y Fede Valverde, aunque asegura que el alemán no está descartado para el choque del próximo miércoles ante el PSG.

Repasá la tabla de posiciones de la liga española 2021-22

Partido contra la Real Sociedad

“Mis sensaciones son buenas. Veo compromiso, ilusión... Estamos listos para este tramo importante de la temporada. La Real juega bien al fútbol, pero tengo confianza porque veo al equipo bien”.

Fede y Kroos

“Creo que Kroos es un problema pequeño y que va a estar ante el PSG. Valverde estará seguro ante el PSG. Han estado entrenándose hasta hace poco y creo que no van a tener problemas”.

Alaba

“Alaba está bien y juega mañana sin duda”.

¿Está contento con la gestión del equipo?

“Ni lo he hecho perfecto ni tan mal como dice alguno. Honestamente estoy contento del trabajo que hemos hecho juntos, con los médicos, los fisios, los preparadores físicos... Hemos llegado a un punto de la temporada donde queremos estar. No estamos contentos por no estar en la Copa, que caímos sin los brasileños, con la lesión de Karim... Pero en Liga estamos bien y tenemos una desventaja mínima en la Champions. Estamos con ilusión y llevamos cuatro partidos seguidos sin encajar gol. Se llama solidez”.