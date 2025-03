Ancelotti confirma el estado de Bellingham y explica por qué sacó a Mbappé: “No es ningún problema para mí”

Sensaciones

“La sensación es buena porque el objetivo era sumar tres puntos. En la primera pudimos acabar 3-0, pero nos fuimos 2-1. En la segunda tuvimos ocasiones para hacer el 3-1. Cuando llega el minuto 70 tienes que defender bien y no buscar problemas. Hay otros equipos que han jugado la Champions League y han sufrido este fin de semana. Es complicado preparar este tipo de partidos contra equipos que ponen mucha intensidad como el Rayo”.

Modric jugó todo el partido

“Se va a recuperar, pero ha sido un partido exigente. Todos recuperarán. Ojalá se pueda recuperar Rüdiger de la gripe y también Courtois”.

Mbappé

“Ha marcado un gol y me parece importante. Él y Vinicius lo han hecho muy bien hasta el 70. Cuando quiero defender quito a los delanteros, no es ningún problema para mí. He quitado minutos a Rodrygo también y le vendrá bien para el miércoles”.