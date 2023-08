¡Portazo final! La rotunda respuesta de Ancelotti sobre el fichaje de Mbappé, la salida de Modric y Kepa titular

“ES UNA SITUACIÓN INUSUAL PARA MODRIC”

Pese a la ausencia de protagonismo de Luka Modric en el inicio de temporada, Carlo descartó que el croata se vaya a reconsiderar la decisión de seguir un año más en el Real Madrid descartando una oferta económica superior de Arabia Saudí, y le auguró protagonismo.

“Luka ya ha elegido lo que quiere hacer para este año, jugar aquí. Es una situación inusual para él porque no está jugando de costumbre en un momento particular con un partido por semana. No está contento pero está muy bien físicamente y puede jugar. Aportará. Para todo el mundo, yo incluido, es una situación particular que un jugador como Modric siempre acostumbrado a jugar desde el primer minuto no lo hago pero seguro que va a jugar y aportar como las pasadas temporadas”, apuntó.

El protagonismo en el inicio de curso madridista lo acapara el inglés Jude Bellingham con sus tres tantos en dos jornadas ligueras y su rápida adaptación al Real Madrid y el fútbol español.

“No me ha sorprendido porque aunque no era exactamente su posición de 10, en el Dormtund demostró ser un jugador muy vertical, más con balón que sin él pero era un jugador vertical como interior. Su adaptación ha sido muy buena porque es muy inteligente y se mueve muy bien sin balón”, resaltó.