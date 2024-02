¿Falta de concentración por Mbappé? Ancelotti y su magistral respuesta luego del Rayo Vallecano-Real Madrid

Carlo Ancelotti atendió la rueda de prensa tras el partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano (1-1). El técnico italiano no se va contento con el resultado y revela que charló con el árbitro por las tarjetas amarillas que sufrieron sus futbolistas. Le preguntaron si su equipo está desconcentrado por la posible llegada de Kylian Mbappé .

Análisis del partido

“Hemos empezado muy bien, hemos marcado gol, se podía marcar otro, por poco lo han anulado, el poste de Fede... hasta el penal todo lo hemos hecho muy bien y tras el penal el partido ha cambiado, muchos más duelos, mucha más pelea, interrupciones... no era sencillo buscar ideas en una situación así. Lo hemos peleado, ha sido un empate, obviamente no nos deja contentos pero seguimos, estamos muy bien posicionados, mucha calma y tranquilidad y a preparar bien el próximo partido”.

Habló con el árbitro al final

“Para mí son todas tarjetas, me ha explicado que no siempre los agarrones son tarjeta y he aceptado la explicación, para mí el partido del árbitro ha sido un buen partido”.

Críticas

“Cómo te puedo contestar... Nosotros todos los partidos los tenemos que ganar, pero para ganar una Liga, los partidos que no puedes ganar no tienes que perderlos. A veces hay empates que te duelen un poco, pero puede ser un paso positivo para acercarnos a ganar la Liga”.