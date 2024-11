Real Madrid se mide este domingo contra Leganés por la jornada 14 de LaLiga y Carlo Ancelotti atendió la rueda de prensa donde fue consultado sobre el estado de Kylian Mbappé. En Francia generaron un debate por la salud mental del delantero tras no ser convocado por Didier Deschamps en la selección para la última doble fecha FIFA del 2024. Posición favorita de Mbappé “Kylian nunca me ha pedido una posición en el campo. Todos quieren estar en el once, no tienen una posición fija y pueden cambiarse en función de las situaciones de partido”.

Trabajos específicos de Mbppé durante el parón “Ha trabajado con los otros, nos hemos centrado en la defensa, con Raúl Asencio, Mendy, probando laterales derechos... No le voy a enseñar a jugar de delantero, él me puede enseñar a mí. ¿Necesita trabajo defensivo Mbappé? Yo creo que no”. Salud mental de Mbappé ”Vaya pregunta... A mí no me parece, lo veo contento y feliz de estar aquí. Especular en esto me parece demasiado feo. Todos los grandes delanteros han tenido malas rachas. Es cierto que eso puede frustrarle un poco, pero no es su caso. La racha antes o después va a parar. Lo veo convencido, con ganas de hacer un gran partido que acabará con esas sensaciones negativas. Tiene una calidad descomunal y antes o después lo va a demostrar”.

Brahim ”Ha vuelto de la lesión y ha vuelto muy bien. Ha marcado goles, ha vuelto en condición extraordinaria. Será importante para nosotros, juega de extremo, ayuda a los medios. Es muy importante para nosotros, como el año pasado. Creo que con mas protagonismo aún”. Canteranos “La responsabilidad es meter el mejor equipo posible y en todo los partidos que he entrenado aquí he intentado meter el mejor equipo. La cantera es una parte importante de este club y no quiero poner en duda la planificación del club al respecto en estos años. La planificación ha sido muy buena en los últimos 10 años y muchos jugadores de la cantera han estado y estarán en el primer equipo. Han salido muchos jugadores de la cantera y estamos mirando a todos. Algún día pueden estar listos para jugar en el Real Madrid”.