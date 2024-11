La tajante respuesta de Rodri sobre jugar en Real Madrid y habla de las actitudes de Vinicius: “Él se ha dado cuenta...”

Levantar el Balón de Oro

“Fue un momento brutal. Ves a jugadores de pequeño y ahora estás tú. Lo primero, decir que ese día fue una montaña rusa. Iba con la certeza de que no iba a ganar por toda la información que había salido. Este año, con la lesión, fui porque no todos los días vamos a una gala del Balón de Oro. Luego, el día cambia y los acontecimientos surgen rápido. Con el paso de las horas, se despierta un optimismo, pero mi familia y yo decidimos no hacernos ilusiones. Ponte en mi piel. A mí nadie se me acercó y me dijo que iba a ser el ganador. A mí nadie me confirmó nada hasta que abrió el sobre Weah y tenía mi nombre”.

¿Cambia tu actitud el premio?

“Quiero que el Balón de Oro no me cambie. De eso se encarga mi familia. Sobre todo, por inteligencia que es lo que me ha traído hasta aquí, ¿para qué voy a cambiar?”.

¿Era un objetivo?

“No es uno de los objetivos de mi vida. Yo siempre he sido de tener metas a corto plazo y de repente te das cuenta de que estás ahí y peleas por un Balón de Oro. Hay muchos otros españoles que no lo han ganado y han sido mejores jugadores que yo, así que son circunstancias del fútbol”.