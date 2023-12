Carlo Ancelotti envía inesperado mensaje a Xavi ante la mala racha que vive Barcelona y el consejo a Endrick

“Todo se basa en si se gana o no se gana, es lo que tenemos que aceptar los entrenadores”, reflexionó Ancelotti. “Xavi lo sabe, es un gran profesional, para mí es un gran entrenador y tiene la capacidad de manejar muy bien todas estas situaciones”, añadió dejando elogios al entrenador de su gran rival, el Barcelona.



Partido de mañana: “estamos cerca de Navidad, jugamos contra un equipo bien preparado pero estamos en buen momento, buena dinámica, con los jugadores motivados y queremos terminar bien este año”.

El portero de mañana: “lo tengo ya decidido pero no he hablado con los dos y quiero que lo sepan ellos por mi boca. Me hacen dudar porque están muy bien los dos”.

Si espera la renovación como regalo de Navidad: “No, creo que el regalo ya lo tengo, siendo entrenador del Madrid, tenemos tiempo para pensar esto, espero que el regalo sea una victoria mañana”.