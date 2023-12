Pep Guardiola pide perdón y ‘echa’ a jugador que costó 50 millones al Manchester City: “Me cuesta verlo en el equipo”

Pep Guardiola siempre suele dar oportunidades a todos los jugadores de la plantilla del Manchester City , pero hay uno en particular al que le ha pedido perdón por la poca participación.

“Kalvin es un jugador nuestro, no quiero anticipar absolutamente nada...”, comenzó diciendo Guardiola, pero luego añadió más detalles: “Todo el mundo sabe la situación que tiene. Dependerá, hablaremos. El mercado en enero no es fácil... Todavía tenemos cosas increíbles por las que jugarnos y después decidiremos”, dijo en conferencia de prensa antes del juego contra Crystal Palace.

Pep Guardiola aseguró estar arrepentido por sus decisiones tomadas respecto a Phillips, reconociendo de esta por forma que no ha jugado los minutos correctos.

“No sé qué decir. Pido perdón a Kalvin por mis decisiones sobre él. Lamento mucho los minutos que no le he dado. Visualizo un proyecto que estoy haciendo y me cuesta verlo en el equipo. Lo siento mucho”.