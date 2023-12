“¿El fútbol comentado por mujeres? No tienen ningún tipo de autoridad para comentar partidos; quitan el trabajo a hombres”

Barton ha afirmado que John Terry “dijo lo que todos pensamos” después de que saliera a la luz un post en las redes sociales en el que el ex defensa del Chelsea se mostraba en desacuerdo con una comentarista que trabajaba en un partido del Mundial 2018.

El ex capitán del Chelsea desmintió más tarde en un vídeo las críticas recibidas de los aficionados, insistiendo en que simplemente tenía problemas de audio en su casa que le obligaban a ver el partido en silencio.

BARTON NO LO CREE

“Yo no creo que John sea racista ni por un segundo. Yo jugué en ESE partido. Dijo algo estúpido en el calor de la batalla y está manchado para siempre. Me pregunto si @anton_ferdinand o @rioferdy5 piensan lo mismo. Los conozco a todos bastante bien”.

Defendió a Terry y afirmó que debería haberse mantenido firme en lugar de echarse atrás. “@JohnTerry26 dijo lo que todos pensábamos hace mucho tiempo”, escribió Barton en X. “Luego tuvo que fingir que se le había roto la tele. Vale unos 100 millones de libras, fue capitán del Chelsea y de Inglaterra y tuvo que recurrir a la mentira para que dejaran de atacarlo. ¿Se habría echado atrás si no tuviera el grito racista contra Anton?”.

El sábado por la mañana Barton publicó otro post en el que afirmaba que no le importa que las mujeres sean presentadoras “siempre y cuando se vean bien”. “Me preocupan las periodistas que no son lo suficientemente buenas como para comentar sobre fútbol, porque no entienden el juego. Están quitando el trabajos de hombres que sí son lo suficientemente buenos”.