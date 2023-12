Messi lo espera: la rotunda respuesta de Luis Suárez sobre jugar con el Inter Miami en 2024

“Yo no quería saber nada hasta que terminara el Brasileirao. Inter Miami puede ser una posibilidad. Tengo al mejor jugador del mundo, un gran amigo, con quien siempre hablamos de cosas del futuro (Messi), pero tengo que disfrutar y luego tomar una decisión”, explicó para los micrófonos de Teledoce.

Por otro lado, se refirió a la chance que tendría de disputar la Copa América 2024 que precisamente se jugará en Estados Unidos. El ‘Pistolero’ no descarta ni confirma su participación.

“Depende del momento en que me agarre, en el que esté y dónde esté jugando. Y depende de lo que haga dentro de la cancha. Luego toma las decisiones el entrenador”, dijo.

Para cerrar, Suárez revela lo que sintió cuando Marcelo Bielsa lo volvió a convocar en Uruguay para última doble fecha FIFA del año. “Fue un cosquilleo especial, volver a sentir esa sensación, ir al complejo. Disfruté cada momento, cada minuto. Disfruté el día a día, el momento que me gané dentro de la cancha. Los compañeros me demostraron la felicidad de volver a estar ahí. Fue increíble que me lo agradezcan”.