Filipe Luís le pide perdón a Di María por hablar de su esposa: “Es el mayor arrepentimiento de mi carrera; lo siento”

“Voy a abrir mi corazón acerca del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo que me arrepiento mucho de haber hecho, y me gustaría volver en el tiempo y no hacerlo de nuevo, fue contra Ángel Di María”, arranca diciendo Filipe Luís .

“Llegué al Atlético e íbamos a jugar contra el Real Madrid. El Kun Agüero me dijo: ‘Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera oportunidad, háblale de su mujer’. Y llegué a Di María y le dije: ‘Tu esposa no sé qué’. Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer... Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo una buena actuación. Llegué a casa y me arrepentí tanto... Di María, lo siento”, recuerda el exjugador, que colgó los botines con Flamengo.

A pesar de la provocación, ese derbi disputado el 20 de noviembre del 2010 lo ganó 2-0 el Real Madrid con goles de Carvalho y Ozil. El ‘Fideo’ no pudo brillar por los comentarios de un Filipe Luís que se arrepiente.