La respuesta de Ancelotti sobre dirigir a la selección de Brasil y fichar a un ‘9’ en el Real Madrid

Fichaje de un ‘9’

“Se hablará más adelante. Hay que tener en cuenta la edad, pero también lo que aporta. Benzema es nuestro nueve. Lo hizo bien al principio de la temporada y lo hará bien la próxima”.

Selección de Brasil

“Tengo contrato hasta 2024. No sé lo que pueden decir por ahí. No me he enterado”.

El fútbol ha cambiado

“Está cambiando, es más global. Un equipo asiático en la final, en el Mundial un africano en la semifinal. Hay que adaptarse a ello”.

Vinicius y Rodrygo

“Pienso lo mismo. Si hay un problema hay que buscar una solución y lo hay. No somos tontos. ¿Rodrygo? Solo espero que siga marcando goles importante. No voy a apostar cuantos goles que todavía tengo pendiente de Valverde...”